Mercato - PSG : Pierre Ménès valide un joli coup de Leonardo !

Publié le 9 novembre 2020 à 4h15 par A.M.

De nouveau buteur samedi soir contre le Stade Rennais (3-0), Moise Kean réalise des débuts très intéressants au PSG comme le souligne Pierre Ménès.

Cet été, Leonardo a été en charge de reconstruire l'attaque du PSG. Ainsi, après avoir bouclé le transfert définitif de Mauro Icardi pour environ 50M€, le directeur sportif parisien a vu filer Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting qui sont partis libres afin de s'engager respectivement à Manchester United et au Bayern Munich. Par conséquent, il a rapidement fallu trouver une doublure à Mauro Icardi, le tout sans ressource financière. C'est ainsi que dans les dernières heures du mercato, Moise Kean a débarqué sous la forme d'un prêt sans option d'achat en provenance d'Everton. Déjà auteur de 5 buts toutes compétitions confondues, l'international italien, qui a ouvert le score contre Rennes samedi soir (3-0), a convaincu Pierre Ménès.

«Kean montre qu’il apporte beaucoup plus que Choupo-Moting»