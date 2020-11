Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette recrue estivale s’enflamme pour son arrivée à Paris !

Publié le 7 novembre 2020 à 22h15 par H.G. mis à jour le 7 novembre 2020 à 22h23

Alors qu’il est arrivé au PSG dans les dernières heures du mercato estival, Moise Kean s’est montré très enthousiaste au moment de s’exprimer sur son intégration au sein du club de la capitale.

Après les départs en fin de contrat d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, le PSG était en quête d’un nouvel attaquant cet été destiné à seconder Mauro Icardi. Et c’est finalement dans les toutes dernières heures de cette fenêtre estivale des transferts que Leonardo a trouvé la perle rare en la personne de Moise Kean. L’international italien de 20 ans est arrivé en provenance d’Everton dans le cadre d’un prêt d’un an, officiellement sans option d’achat. L’ancien joueur de la Juventus a déjà réussi ses débuts au PSG, en inscrivant cinq réalisations et en délivrant une passe décisive après avoir pris part à six rencontres toutes compétitions confondues.

« Je sens que je peux faire beaucoup de bonnes choses ici »