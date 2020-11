Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Allegri... Toute la stratégie de Leonardo pourrait tomber à l'eau !

Publié le 7 novembre 2020 à 18h30 par A.C.

Leonardo souhaiterait remplacer Thomas Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain... mais il pourrait bientôt être à court d’options !

C’est le gros dossier du moment. En fin de contrat et suite à plusieurs résultats négatifs, Thomas Tuchel est en danger au Paris Saint-Germain. Les relations conflictuelles avec Leonardo sont loin d’être nouvelles, mais en plus de cela, l’Allemand semble désormais s’être attiré les foudres de ses dirigeants ainsi que de certaines de ses cadres. Cela serait notamment le cas de Neymar qui, à en croire Sport Mediaset , pousserait pour voir Thiago Motta remplacer Tuchel sur le banc du PSG. Pour les investisseurs qataris, la réponse viendra de la Ligue des Champions. Ce samedi, L’Équipe annonce en effet qu’une défaite face au Stade Rennais n’impacterait en rien l’avenir de Tuchel, à l’inverse d’une deuxième défaite face au RB Leipzig, le 24 novembre prochain ! Une réunion devrait d’ailleurs avoir lieu selon RMC Sport au cours de la trêve internationale, afin d’aborder sérieusement ce dossier et commencer peut-être à ratisser le marché pour lui trouver un remplaçant.

Un retour en Serie A ou la Premier League pour Allegri ?

Le grand favori, n’est autre que Massimiliano Allegri. Nous vous parlions de contacts entre Leonardo et l’ancien de la Juventus dès l’hiver dernier et, au fil des mois, un grand nombre de médias ont confirmé ces informations. Le Paris Saint-Germain semble toutefois loin d’être en position de force, dans ce dossier ! Tout d’abord, parce que si Allegri serait attiré par les sirènes parisienne, il n’aurait pas encore véritablement tranché pour son avenir ! La Gazzetta dello Sport explique en effet que l’Italien souhaiterait bien retrouver un banc, mais le PSG ne serait pas sa seule option ! Plusieurs sources de l’autre côté des Alpes parlent en effet d’un intérêt concret de l’Inter, ainsi que de l’AS Roma. De l’autre côté, les tabloïds britanniques le voient plutôt à Manchester United.

Pochettino à City, pour succéder à Guardiola