Mercato - PSG : Pochettino serait passé à l'action pour son avenir !

Publié le 7 novembre 2020 à 17h15 par B.C.

Sans club depuis son départ de Tottenham, Mauricio Pochettino s'impatiente. Alors qu'il figure sur la short-list du PSG en cas de départ de Thomas Tuchel, l'Argentin serait entré en contact avec la direction de Manchester United pour candidater à la succession d'Ole Gunnar Solskjaer.

Alors que ses rapports sont compliqués avec Leonardo, Thomas Tuchel voit son avenir s'assombrir un peu plus après les derniers résultats décevants du PSG, en particulier en Ligue des champions. Sous contrat jusqu'en fin de saison, l'Allemand n'est donc pas assuré de rester en poste dans les prochaines semaines. Leonardo verrait en tout cas d'un très bon œil son départ, et plusieurs candidats sont déjà en lice pour venir remplacer au pied levé Thomas Tuchel. Massimiliano Allegri reste la priorité de l'Italo-brésilien, mais les noms de Thiago Motta et Mauricio Pochettino reviennent avec insistance ces derniers jours. Et de son côté, l'ancien coach de Tottenham a hâte de reprendre du service.

Pochettino aurait démarché Manchester United