Foot - Mercato - PSG

Mercato - OM/PSG : Villas-Boas, Tuchel... Qui va partir en premier ?

Publié le 7 novembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Les avenirs d’André Villas-Boas et de Thomas Tuchel, respectivement coach de l’OM et du PSG, semblent plus en danger que jamais. Selon vous, lequel des deux pourrait partir en premier ? C’est notre sondage du jour !

Décidément, cette saison 2020/2021 ne sourit pas vraiment à l’Olympique de Marseille et au Paris Saint-Germain, deux grands noms du football français. C’est notamment le cas en Europe ! L’OM semble en effet se diriger vers une nouvelle élimination catastrophe de la Ligue des Champions, avec notamment la large défaite face au FC Porto (3-0). Pour le PSG ça ne va pas mieux, puisque le finaliste de la dernière édition a récemment essuyé une défaite face au RB Leipzig (2-1). Forcément, ce sont les deux entraineurs qui dont visés : André Villas-Boas et Thomas Tuchel. Ils partagent d’ailleurs un point commun, puisqu’ils sont tous les deux en fin de contrat. Leurs avenirs respectifs sont ainsi sujet à débat, avec Villas-Boas qui semble prêt à claquer la porte à tout moment et un Tuchel sur un siège éjectable, avec Leonardo prêt à placer Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino ou encore Thiago Motta à sa place. On peut donc aisément se demander qui deux, va résister jusqu’au bout ?

Une position plus solide pour Villas-Boas à l’OM ?

La crise actuelle a frappé de plein fouet l’ensemble des clubs européens, ce qui représente un facteur très important, pour l’avenir d’André Villas-Boas comme pour Thomas Tuchel. Pourtant, plein de facteurs pourraient rentrer en compte. Une élimination de la phase de groupe de la Ligue des Champions serait fatale pour le coach du Paris Saint-Germain. La donne serait quelque peu différente pour Villas-Boas et l’OM, qui ne nourrit pas les mêmes rêves européens. Pour lui, c’est la Ligue 1 qui pourrait bien être décisive. Une non-qualification pour une compétition européenne à la fin de la saison, serait en effet catastrophique pour l’OM. D’un autre côté, le PSG semble déjà avoir plusieurs pistes pour remplacer rapidement Tuchel, avec notamment Massimiliano Allegri, nom que nous vous dévoilions en exclusivité l’hiver dernier. Pour l’OM, aucune véritable piste n’a vraiment semblé prendre de l’ampleur pour remplacer Villas-Boas, ce qui peut laisser penser que sa position est plus solide que celle de Tuchel au PSG.



Alors, qui de Tuchel ou de Villas-Boas partira en premier selon vous ?