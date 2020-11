Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation de taille sur l'arrivée de Florenzi !

Publié le 7 novembre 2020 à 14h45 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a obtenu le prêt, avec option d'achat, d'Alessandro Florenzi. Alors qu'il serait regretté à la Roma, le défenseur italien aurait été le seul décisionnaire lorsqu'il a rejoint le club de la capitale.

Malgré la crise provoquée par le coronavirus, Leonardo a réalisé quelques bons coups pour renforcer l'effectif de Thomas Tuchel, mais surtout faire oublier les départs. En fin de contrat avec le club parisien, Thiago Silva (Chelsea), Edinson Cavani (Manchester United), Thomas Meunier (Borussia Dortmund) et Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern) ont pris le large cet été. En ce qui concerne les arrivées, Leonardo a offert Alessandro Florenzi, Danilo Pereira, Rafinha et Moise Kean à Thomas Tuchel. Pour l'arrière droit italien, le directeur sportif du PSG a négocié un prêt avec option d'achat avec la Roma. Et les Giallorossi s'en mordraient déjà les doigts.

Alessandro Florenzi aurait forcé son destin pour signer au PSG