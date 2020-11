Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande décision prise dans ce dossier brûlant de Leonardo ?

Publié le 7 novembre 2020 à 13h45 par B.C.

Dans le viseur du PSG, David Alaba est également courtisé par le Real Madrid. Cependant, les exigences salariales de l'Autrichien pourraient inciter les Merengue à regarder ailleurs...

Après de longs mois de discussion avec David Alaba, le Bayern Munich a dit stop. « Nous lui avons proposé une très bonne offre. (…) Nous avons dit à l'agent de David que nous voulions une réponse d'ici la fin octobre, mais sa réponse n'est arrivée que samedi. Notre directeur sportif Hasan Salihamidzic a ensuite contacté l'agent, qui lui a expliqué que cette offre n'était pas encore bonne et que nous devions en offrir davantage. Nous avons donc décidé de nous retirer complètement, et il n'y a plus d'offre », a lâché il y a quelques jours le président Herbert Hainer. Libre à l'issue de la saison, David Alaba se dirige donc vers un départ du Bayern Munich, de quoi retenir l'attention des mastodontes européens. Le Real Madrid, le Barça, le PSG ou encore Manchester City surveilleraient de près le défenseur autrichien, qui privilégierait de son côté une arrivée chez les Merengue . Mais cette opération serait encore loin de voir le jour.

Le Real Madrid ne s'alignera pas sur les exigences d'Alaba