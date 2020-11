Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ déjà en excellente voie pour cet hiver !

Publié le 7 novembre 2020 à 10h30 par La rédaction

Indésirable au FC Barcelone depuis l'arrivée de Ronald Koeman cet été, Junior Firpo pourrait quitter la Catalogne dès cet hiver, et posséderait d'ores et déjà une piste en Italie...

Devant faire face à des pertes considérables en raison de la crise sanitaire mondiale de covid-19 et notamment l'absence de supporters au Camp Nou depuis plusieurs mois, le FC Barcelone se doit de sauver près de 300M€ dans les prochains mois. Alors que les dirigeants catalans sont toujours en discussion avec les joueurs Blaugrana afin de les convaincre de réduire une nouvelle fois leur salaire temporairement, plusieurs joueurs auraient récemment été placés sur la liste des transferts à l'image de Carles Alena, Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti, Junior Firpo et Martin Braithwaite. Cela afin d'aider le FC Barcelone à dégager des fonds, lui permettant de conclure les arrivées de Memphis Depay et Eric Garcia. Si plusieurs joueurs n'ont aucun prétendant à l'heure actuelle, comme Samuel Umtiti, d'autres pourraient trouver un point de chute dès cet hiver, à l'instar de Junior Firpo.

L'Inter Milan s'intéresse toujours à Firpo !