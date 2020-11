Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une condition fixée pour la prolongation de Messi ?

Publié le 7 novembre 2020 à 9h30 par H.G.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat au FC Barcelone en juin prochain, Lionel Messi pourrait n’avoir d’autres choix que de revoir ses exigences salariales à la baisse en raison du contexte économique actuel.

Si Lionel Messi souhaitait quitter le FC Barcelone cet été, l’international argentin a finalement accepté de rester au sein de son club de toujours pour y honorer sa dernière année de contrat après que Josep Maria Bartomeu soit parvenu à le retenir. Cependant, le feuilleton de son avenir n’est pas arrivé à son terme pour autant. En effet, celui qu’on surnomme La Pulga pourrait s’en aller gratuitement le 30 juin prochain à moins qu’il ne prolonge son contrat d’ici là. Et justement, après la démission de Josep Maria Bartomeu, le président du Barça auquel il était fermement opposé, une ouverture pourrait désormais se dessiner pour que Lionel Messi accepte de prolonger son contrat. Cependant, aux yeux du pré-candidat à l’élection présidentielle du FC Barcelone Antoni Freixa, le sextuple vainqueur du Ballon d’Or ne devrait pas se voir offrir une grosse revalorisation salariale dans ce cas, et ce en raison du passage de la pandémie de Covid-19 et de son impact économique sur les finances du Barça.

« La proposition qui sera faite ne sera pas la même que celle qui a été faite jusqu'à présent »