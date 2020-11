Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gignac évoque son départ de l’OM et… un retour en Ligue 1 !

Publié le 7 novembre 2020 à 7h45 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec les Tigres de Monterrey, André-Pierre Gignac a profité d’une interview à Télefoot pour revenir sur la fin de son aventure avec l’OM. Qui pourrait d’ailleurs ne pas être son dernier club dans l’élite.

En l’espace de 5 ans à l’OM, André-Pierre Gignac est parvenu à disputer 188 matchs avec l’Olympique de Marseille en empilant 77 buts. Mais en 2015, les dirigeants phocéens n’avaient pas la volonté de lui proposer une prolongation de contrat, l’incitant à aller voir ailleurs. Une bonne chose selon lui. Aujourd’hui aux Tigres de Monterrey au Mexique, le Français a livré les dessous de son départ à Téléfoot La Chaîne . « Le Vélodrome me manque, le maillot me manque. Après cinq ans dans un club comme Marseille. Vous pouvez demander à Ben (Cheyrou) et à tous les anciens marseillais, ils vont vous dire que c’est quasiment le double ou le triple de temps dans un club normal. Il fallait que je change d’air. J’avais été notifié qu’il n’y allait pas avoir de rénovation (ndlr de contrat) donc il fallait que je parte loin. Mais je ne voulais pas partir dans un autre club en Europe. J’ai eu de belles offres, j’ai eu Lyon, ça avait failli se faire. En étant supporter marseillais, si un joueur part en fin de contrat part là-bas après cinq ans à Lyon, je n’aurais pas pu. J’ai eu quelques clubs en Europe, j’ai eu des clubs en Asie. Et quand on m’a appelé du Mexique, il y a quelque chose qui m’a plu. J’ai parlé avec les gens, le feeling est passé directement. Je n’avais plus envie d’Europe et de France. Marseille, pour moi ça a été le summum. Je ne regrette pas ma destination ». L’OM, le summum de sa carrière, mais le club phocéen sera-t-il sa dernière expérience au sein de l’élite du football français ? Pas forcément selon Gignac.

Gignac estime encore pouvoir «rendre des services» en Ligue 1