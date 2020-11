Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud a laissé filer deux cracks marseillais !

Publié le 7 novembre 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que l'Olympique de Marseille souhaite investir sur sa formation, Frank Lebœuf regrette que le club phocéen ait laissé filer Mohamed Simakan et Wesley Fofana.

Depuis l'arrivée de Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt à l'Olympique de Marseille, les dirigeants du club phocéen ont affiché leur volonté de miser sur la formation. Mais à part Boubacar Kamara, aucun jeune marseillais ne s'est imposé à l'OM. Pire encore, Isaac Lihadji, considéré comme l'un des plus grands espoirs de sa génération, s'est engagé au LOSC. Et pourtant, comme le rappelle Frank Lebœuf, les Phocéens avaient deux cracks sous leurs yeux avec Mohamed Simakan et Wesley Fofana, tous deux natifs de Marseille mais qui ont explosé ailleurs.

Le regrets de Lebœuf pour Simakan et Fofana...