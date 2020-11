Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Tuchel prend forme !

Publié le 7 novembre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que Thomas Tuchel semble sur la sellette, en interne au PSG, plusieurs noms circuleraient pour remplacer l'Allemand.

« On est premier en Ligue 1. On a perdu un match à Leipzig, mais c'est un demi-finaliste de Ligue des Champions, il y a eu des penalties, un carton rouge... On peut perdre un match en Ligue des champions, mais ce n'est pas la pire situation du monde. C’est difficile, mais on doit trouver des solutions ». Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel n'a pas manqué d'afficher son agacement face aux critiques et au rumeur de départ. Mais force est de constater que son son avenir s'inscrit en pointillés au PSG qui aurait déjà plusieurs options pour remplacer le technicien allemand.

Trois noms se dégagent