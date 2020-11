Foot - OM

OM - Malaise : Quand Villas-Boas reçoit le soutien… de Gignac !

Publié le 6 novembre 2020 à 21h00 par Th.B.

Ancien buteur de l’OM, André-Pierre Gignac suit la situation du club phocéen avec attention et est monté au créneau pour André Villas-Boas.

Bien qu’il ne soit plus un joueur de l’OM depuis 2015, club qu’il a côtoyé pendant cinq saisons, André-Pierre Gignac (34 ans) est resté très lié à l’institution phocéenne qu’il suit avec attention. Aujourd’hui joueur des Tigres, formation du championnat mexicain, Gignac a tout de même témoigné de la méforme de l’OM et des commentaires de certains observateurs sur André Villas-Boas qui traverse une passe difficile sur le plan sportif. Pour l’ancien attaquant de l’OM, Villas-Boas reste l’homme de la situation pour diriger les rênes de l’effectif de l’OM et le Français n’a pas caché son affection pour André Villas-Boas.

« Je ne me fais pas de soucis pour la suite »