Mercato - OM : Gignac va aider Villas-Boas pour son recrutement !

Publié le 10 septembre 2020 à 4h15 par A.M.

En quête d'un avant-centre, l'Olympique de Marseille surveille la situation Josa Juan Macias. Et dans ce dossier, le club phocéen aurait reçu des conseils d'André-Pierre Gignac.

Cet été, l'Olympique de Marseille cherchera encore à recruter un attaquant d'ici le 5 septembre. Après avoir attiré Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo, André Villas-Boas souhaite désormais dénicher un nouvel attaquant afin de venir concurrencer Dario Benedetto. Dans cette optique, l'OM disposerait d'un budget maximum de 10M€ afin de trouver un jeune attaquant prometteur avec lequel une plus-value est envisageable. Un profil qui correspond parfaitement à José Juan Macias qui évolue à Chivas au Mexique. Un championnat que connait bien André-Pierre Gignac qui pourrait d'ailleurs rendre service à l'OM dans ce dossier.

Gignac très actif dans le dossier Macias ?