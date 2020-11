Foot - OM

OM - Malaise : Steve Mandanda est attendu comme le sauveur à Marseille !

Publié le 6 novembre 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que la crise couve à l'Olympique de Marseille, Jérôme Rothen attend que Steve Mandanda prenne ses responsabilités pour relancer la machine phocéenne.

Après la débâcle de l'OM sur la pelouse du FC Porto (0-3), Steve Mandanda n'avait pas été tendre avec ses coéquipiers : « Je vais mesurer mes propos, car là, il n'y a pas de frustration, mais de la colère, de la déception et pas mal de sentiments négatifs qui ressortent. Il va falloir se remettre en question, on n'est tout simplement pas au niveau de cette compétition. Il reste trois matchs pour essayer de montrer un autre visage, parce que là, on est ridicules . » Conscient de la situation, le capitaine de l'OM tape du poing sur la table, et Jérôme Rothen espère qu'il en fait autant dans les vestiaires.

«Mandanda a les clés du camion»