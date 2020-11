Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda lance un gros avertissement à ses coéquipiers !

Publié le 4 novembre 2020 à 9h45 par G.d.S.S.

Sèchement battu par le FC Porto mardi soir, l’OM est au plus mal dans son groupe en Ligue des Champions. Et Steve Mandanda, très remonté, a fait passer un message très clair au vestiaire phocéen.

André Villas-Boas s'est considérablement énervé après la large défaite concédée par l’OM mardi soir en Ligue des Champions face au FC Porto (3-0), mais il n'a pas été le seul. En effet, Steve Mandanda était lui aussi très remonté par la prestation proposée par son équipe, et le gardien marseillais s’est montré pour le moins lucide, voire très dur, sur le jeu proposé par l’OM depuis quelque temps. Interrogé au micro de RMC Sport après la rencontre, Mandanda a poussé un gros coup de gueule et annonce qu’il va y avoir des mises au clair en interne dans les jours à venir.

« On va se dire les choses »