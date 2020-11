Foot - OM

OM - Malaise : Eyraud et McCourt vont devoir rendre des comptes !

Publié le 5 novembre 2020 à 6h15 par Th.B.

À deux doigts de la crise sportive, au vu des résultats sportifs de l’OM, les South Winners 1987 ont rebondi sur l’énième revers subi par le club phocéen pour s’en prendre au projet McCourt.

Depuis le début du Champions Project initié par le rachat de l’OM par l’homme d’affaire américain Frank McCourt à l’automne 2016, le club phocéen a considérablement investi et assez rapidement. Des dépenses importantes et en masse. En témoignent le contrat en or offert à Kevin Strootman par exemple qui perçoit un salaire annuel de 500 000€ par mois alors qu’il n’a quasiment jamais disposé d’un statut de titulaire indiscutable, d’autant plus depuis l’arrivée d’André Villas-Boas en juin 2019. Ces dernières saisons, le déficit de l’OM n’a cessé de croître. En ajoutant le bilan financier de 2019-2020, l’ardoise de l’OM se situerait entre 282 et 312M€ de déficit. Difficile pour la suite d’être actif sur le marché et surtout d’être dans la capacité de recruter comme bon lui semble. Après la troisième défaite de rang de l’OM en Ligue des champions face à Porto mardi (0-3), le collectif de supporters des South Winners 1987 a poussé un énorme coup de gueule envers la direction du club.

« Si vous n’avez ni la stature, ni les moyens, ni l’ambition, partez et vendez ! »