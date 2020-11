Foot - OM

OM - Malaise : Valentin Rongier répond à la colère des supporters !

Publié le 5 novembre 2020 à 0h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a lourdement chuté mardi soir en Ligue des Champions face au FC Porto, Valentin Rongier a assumé ses responsabilités après la rencontre en adressant un message aux supporters.

« La honte… Que dire… ? Les mots nous manquent pour décrire ce que nous avons vu et enduré à l’occasion de cette troisième journée de Champions League. Une insulte faite au football, à l’institution OM, à nos 120 d’histoire, à nos couleurs et à tout le peuple marseillais. Une prestation à nouveau inadmissible et indigne de nos valeurs », ont lâché les South Winners dans un communiqué diffusé ces dernières heures, après la large défaite concédée par l’OM sur la pelouse du FC Porto en Ligue des Champions (3-0). Une grosse colère de la part des supporters phocéens, que Valentin Rongier avait anticipée mardi soir après la rencontre.

« On comprend leur frustration »