OM - Malaise : Des tensions dans le vestiaire après Porto ?

Publié le 4 novembre 2020 à 21h15 par Th.B.

Le club étant totalement dépassé en cette campagne de Ligue des champions, et très limité en Ligue 1 ces dernières semaines, du changement serait le bienvenu à l’OM dans l’attitude. Et ce serait à Steve Mandanda de l’apporter selon Jérôme Rothen qui a communiqué une information importante sur l’ambiance en interne.

L’OM avance au ralenti. Après une entame de championnat parfaite avec des succès acquis à l’extérieur à Brest et à Paris, l’Olympique de Marseille a depuis la mi-septembre un coup de moins bien. Seules deux victoires sont à noter toutes compétitions confondues, et en plus des résultats qui ne sont pas extraordinaires, l’équipe d’André Villas-Boas semble à court d’inspiration dans le jeu. Défait pour la 3ème fois consécutive en Ligue des champions mardi soir à Porto sous le lourd score de 3 buts à 0, l’OM traverse une passe délicate. Après la défaite, André Villas-Boas et Steve Mandanda ont tenu un discours fataliste concernant le niveau de l’OM. Et au sein du vestiaire, ce ne serait pas la joie non plus.

« Je te le dis de source sûre, il y a une sale ambiance avec certains joueurs qui se prennent pour d’autres »