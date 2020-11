Foot - OM

OM - Clash : La punchline de Pierre Ménès pour fracasser Dimitri Payet !

Publié le 4 novembre 2020 à 13h45 par A.M.

En grande difficulté depuis le début de saison, Dimitri Payet a encore livré une prestation très délicate face au FC Porto en ratant même un penalty. Et Pierre Ménès n'épargne pas le numéro 10 de l'OM.

Depuis le début de saison, Dimitri Payet symbolise les difficultés de l'Olympique de Marseille. Hors de forme, le numéro 10 du club phocéen n'arrive plus à faire des différence et n'est plus jamais décisif. Et alors qu'André Villas-Boas l'avait fait démarrer sur le banc contre Manchester City, le Réunionnais était de retour dans le onze de départ contre le FC Porto mardi soir. Dimitri Payet a d'ailleurs eu l'occasion de se distinguer suit à l'obtention d'un penalty par Florian Thauvin. Mais comme pour symboliser sa forme actuelle, l'ancien Stéphanois a envoyé le ballon dans le ciel portugais. Et Pierre Ménès commence à s'inquiéter du rendement de Dimitri Payet...

«La seule chose que Payet a changé dans son jeu, c’est sa coupe de cheveux»