OM : André Villas-Boas déclare sa flamme au FC Porto !

Publié le 2 novembre 2020 à 23h20 par La rédaction

Avant d’affronter le FC Porto en Ligue des Champions avec l’OM, André Villas-Boas a tenu à évoquer le lien spécial qui l’uni à cette ville.