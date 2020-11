Foot - OM

OM - Clash : Pierre Ménès pète les plombs après la nouvelle déroute de l'OM !

Publié le 4 novembre 2020 à 12h15 par A.M.

Après la défaite de l'OM sur la pelouse de Porto (0-3), Pierre Ménès dresse un constat accablant de la prestation marseillaise.

Déjà battu en Grèce face à l'Olympiakos (0-1) et contre Manchester City (0-3), l'Olympique de Marseille n'avait plus le droit à l'erreur à l'occasion de son déplacement à Porto. Mais à l'image de leurs deux premières sorties en Ligue des Champions, les Marseillais ont sombré sur la pelouse du Stade du Dragon. Hors du coup, l'OM s'est lourdement incliné (0-3) et égale le triste record d'Anderlecht en enchaînant une douzième défaite de suite en C1. Pire encore, les joueurs d'André Villas-Boas n'ont inscrit aucun but en Ligue des Champions cette saison, ne cadrant même que quatre tirs en trois matches... Une prestation qui engendre la colère de Pierre Ménès très déçu par les prestations européennes des Phocéens.

«Ce que j’ai vu hier soir est indigne de la Ligue des Champions»