Foot - OM

OM - Malaise : Ça chauffe dans le vestiaire de l’OM !

Publié le 5 novembre 2020 à 5h00 par T.M.

Face à Porto, l’OM s’est de nouveau incliné en Ligue des Champions (3-0). De quoi un peu plus plomber l’ambiance dans le vestiaire phocéen, où il existerait certaines tensions…

Alors que l’OM se réjouissait de retrouver enfin la Ligue des Champions, pour le moment, ce rêve tourne au cauchemar. En effet, après 3 matchs, les hommes d’André Villas-Boas comptent 3 défaites, dont la dernière ce mardi sur le terrain du FC Porto (3-0). Suite à ce revers, les Phocéens ont d’ailleurs battu un bien triste record en alignant 12 défaites consécutives sur la scène européenne. Forcément, les Marseillais avaient la tête basse suite à cette rencontre alors que le vestiaire, cela commencerait à chauffer entre certains joueurs.

« Il y a une sale ambiance »