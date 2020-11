Foot - OM

OM - Malaise : McCourt, Villas-Boas… Qui est responsable de la situation actuelle ?

Publié le 5 novembre 2020 à 8h00 par La rédaction

En s’inclinant ce mardi contre le FC Porto en Ligue des Champions, l’OM s’enfonce un peu plus dans la crise. Qui est le principal responsable ?

Et de trois pour l’OM ! Alors les Phocéens se réjouissait d’entendre à nouveau la musique de la Ligue des Champions et de disputer la plus belle des compétitions, cela tourne à la catastrophe. En effet, ce mardi, les hommes d’André Villas-Boas ont connu une troisième défaite en trois matchs. Mais s’il n’y avait encore que le résultat… En effet, depuis le début de cette campagne européenne, les Marseillais affichent un visage bien affligeant avec un niveau de jeu très en dessous de ce que réclame la Ligue des Champions. Cela se paye immédiatement sur le terrain avec des défaites. La crise frappe donc désormais sur la Canebière, mais l’une des interrogations chez certains est de savoir qui est le responsable.

A qui la faute ?

Avec cette nouvelle prestation affligeante, les critiques pleuvent sur l’OM et les joueurs. Sur le terrain, les hommes d’André Villas-Boas ne sont pas au niveau et certains cristallisent plus que d’autres ces attaques. C’est notamment le cas de Dimitri Payet. Toutefois, l’entraîneur portugais n’échappe lui aussi pas à la colère des fans et des observateurs, qui lui reprochent notamment les choix pour composer son équipe. Et que dire de Frank McCourt et de Jacques-Henri Eyraud qui sont toujours dans l’oeil du cyclone, payant plus que jamais leurs choix effectués les mois auparavant.



Alors, qui est responsable de la situation actuelle ?