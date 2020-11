Foot - OM

OM - Malaise : Daniel Riolo annonce un cataclysme pour Marseille !

Publié le 5 novembre 2020 à 7h00 par B.C.

Déjà en proie à des difficultés financières ces dernières années, l'OM va perdre gros à cause de la crise du coronavirus selon Daniel Riolo, journaliste à RMC.

Dans le viseur du fair-play financier, l'OM a dû se montrer prudent lors du dernier mercato estival. Ainsi, le club phocéen n'a dépensé que 8M€ sur le marché en s'attachant les services de Luis Henrique. De leurs côtés, Pape Gueye et Yuto Nagatomo sont arrivés libres de tout contrat tandis que Leonardo Balerdi et Michaël Cuisance ont été prêtés. Une situation financière qui ne s'est pas arrangée pour le club olympien avec la crise du coronavirus, empêchant notamment le Stade Vélodrome de se remplir. Un problème auquel sont confrontés l'ensemble des clubs français et européens. Ce mardi, RMC révélait que le PSG aurait chiffré son manque à gagner à 200M€ jusqu'à la fin de la saison. Et du côté de l'OM, les pertes risquent également d'être colossales.

Daniel Riolo évoque 150M€ de manque à gagner pour l'OM