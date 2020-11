Foot - OM

OM - Clash : Après Porto, Adil Rami fracasse Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 4 novembre 2020 à 22h45 par B.C.

Après le nouveau revers de l'OM en Ligue des champions contre le FC Porto (3-0), Adil Rami ne s'est pas montré tendre envers Jacques-Henri Eyraud, qu'il juge responsable des maux du club phocéen.

Comme face à Manchester City (0-3) la semaine passée, l'OM n'a pas existé contre le FC Porto (3-0). Les hommes d'André Villas-Boas ont sombré ce mardi soir pour leur troisième match de Ligue des champions. Le club phocéen égale le triste record d'Anderlecht en enchaînant un douzième revers de suite dans la compétition, pire série de l'histoire. Cette fois-ci, AVB avait décidé d'aligner Dimitri Payet et Dario Benedetto dans le onze de départ et de laisser ses renforts estivaux sur le banc. Un choix qui n'a donc pas été payant pour un OM inoffensif, ne cadrant pas la moindre frappe. Au lendemain de cette humiliation, Adil Rami s'en est pris à Jacques-Henri Eyraud, président du club.

« L'équipe reflète la direction, c'est une grande catastrophe. Il n'y a pas d'âme, il n'y a rien. C'est à l'image du président »