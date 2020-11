Foot - OM

OM - Malaise : Pierre Ménès affiche un souhait improbable avec... Kevin Strootman !

Publié le 5 novembre 2020 à 4h00 par A.M.

Après la lourde défaite de l'OM à Porto en Ligue des Champions (0-3), Pierre Ménès réclame du changement et semble même prêt à voir rejouer Kevin Strootman plus régulièrement.

L'Olympique de Marseille continue de sombrer en Ligue des Champions. Déjà battus en Grèce par l'Olympiakos (0-1) et contre Manchester City au Vélodrome (0-3), les Phocéens se sont cette fois-ci inclinés à Porto (0-3) au terme d'une prestation très décevante. Plusieurs cadres n'ont pas répondu présents tandis qu'au milieu de terrain, Valentin Rongier et Morgan Sanson ont semblé perdu. Par conséquent, Pierre Ménès réclame du changement voudrait voir Michaël Cuisance dans le cœur du jeu, mais également Kevin Strootman qui bénéficie d'un temps de jeu très limité..

«Vu le manque de caractère de l’équipe, Strootman ne ferait pas tache non plus»