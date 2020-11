Foot - OM

OM - Malaise : L'énorme coupe de gueule de Villas-Boas en interne !

Publié le 6 novembre 2020 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 6 novembre 2020 à 8h46

Suite à la nouvelle défaite de l'OM en Ligue des champions, André Villas-Boas a tenu à mettre les choses au clair avec son vestiaire. S’il reconnaît ses torts, le Portugais a ciblé les nombreux changements qu’il souhaite voir très vite.

Cette campagne européenne de l'OM semble partie pour laisser des traces. Après trois défaites en autant de rencontre en Ligue des champions, dont la dernière sur la pelouse du FC Porto (3-0), l’Olympique de Marseille semble plonger à toute vitesse dans la crise. D’ordinaire protecteur avec ses joueurs, André Villas-Boas, s’il reconnaît que le tort est partagé, semble bien décidé à remettre de l’ordre dans la maison phocéenne. C’est dans cette optique que l'entraîneur portugais de l'OM a annoncé en conférence de presse qu’il allait organiser une réunion de crise avec ses joueurs.

AVB est monté au créneau