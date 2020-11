Foot - OM

OM - Malaise : Le message fort de Cuisance sur la situation de Payet !

Publié le 6 novembre 2020 à 1h15 par D.M.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Michaël Cuisance est revenu sur la passe difficile que traverse Dimitri Payet à l’OM et a tenu à lui apporter son soutien.

Dimitri Payet n’est plus que l’ombre de lui-même. Grand artisan de la deuxième place de l’OM la saison dernière et de la qualification en Ligue des champions, l’international français traverse une passe compliquée. En méforme physique, le joueur de 33 ans manque également cruellement de réussite. Face à Porto ce mardi en Ligue des champions, Payet avait l’occasion d’inscrire son deuxième but de la saison et de maintenir l’espoir d’une victoire, mais il a raté son penalty. Présent en conférence de presse ce jeudi, André Villas-Boas a réagi à la situation de son joueur : « Ce sont des choses du vestiaire, je ne vais pas faire une exposition ici. On a beaucoup parlé avec lui. Si je ne suis pas capable de le remettre au niveau de la saison dernière, c'est moi qui ne suis pas au niveau de l'entrainer, pas le contraire ».

« Je suis sûr qu'il va revenir plus fort »