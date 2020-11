Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... Tuchel perd son vestiaire !

Publié le 7 novembre 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que l'avenir de Thomas Tuchel semble s'écrire loin du PSG, il semblerait que le technicien allemand soit de plus en plus lâché par son vestiaire.

Compte tenu des derniers résultats et de ses choix controversés, Thomas Tuchel est annoncé sur le départ du PSG. D'après les informations de Parisfans, Massimiliano Allegri serait même le favori pour prendre la succession de l'Allemand, et l'arrivée de l'ancien entraîneur de la Juventus aurait été validée par les cadres du vestiaire à savoir Neymar, Kylian Mbappé, Keylor Navas, Presnel Kimpembe et bien sûr le capitaine Marquinhos. Une situation qui tend à penser que Thomas Tuchel a moins le soutien de ses joueurs. Une tendance confirmée par Jérôme Rothen.

«Aujourd’hui, très clairement il est en train de perdre beaucoup de joueurs»