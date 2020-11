Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un duel entre Klopp et Zidane pour cette pépite de Ligue 1 ?

Publié le 7 novembre 2020 à 7h30 par La rédaction

Désireux de renforcer son attaque, Zinédine Zidane s'intéresserait à Jérémy Doku. Mais le Real Madrid devra faire face à la concurrence de Liverpool.

Le retour du Real Madrid sur le mercato devrait faire des étincelles. Lors du dernier mercato, les champions d'Espagne se sont surtout occupés de dégraisser. Les départs de Sergio Reguilon et d'Achraf Hakimi ont permis de récupérer 70 M€, ans oublier le départ de deux gros salaires avec James Rodriguez et Gareth Bale. Dans le sens des arrivées, le Real Madrid n'a fait aucune dépense avec seulement des retours de prêts. De quoi préparer financièrement les grandes manœuvres, avec notamment Erling Haaland et Kylian Mbappé.

Doku entre Liverpool et le Real