Mercato - Real Madrid : Après Camavinga, Zidane aurait un nouvel objectif à Rennes !

Publié le 7 novembre 2020 à 5h30 par T.M.

Ce n’est plus un secret, le Real Madrid suit de très près Eduardo Camavinga. Alors que le milieu de terrain pourrait donc quitter Rennes pour l’Espagne, il pourrait ne pas être le seul à emprunter ce chemin.

Depuis la saison dernière, Eduardo Camavinga a tous les projecteurs braqués sur lui. A bientôt 18 ans, le milieu de terrain impressionne sous le maillot de Rennes. Des performances remarquées qui lui ont permis de découvrir dernièrement l’équipe de France et de taper dans l’oeil des plus grands clubs européens. Un cador en particulier serait sous le charme : le Real Madrid. N’ayant pas pu se positionner lors du dernier mercato, la Casa Blanca devrait revenir à la charge à l’été 2021. Mais visiblement, les discussions entre Rennes et le Real Madrid pourraient ne pas uniquement porter sur Camavinga.

Et maintenant Doku ?