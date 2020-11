Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme ouverture dans le dossier Alaba ?

Publié le 6 novembre 2020 à 7h15 par D.M.

David Alaba devrait quitter le Bayern Munich dans les prochains mois. Le joueur aurait proposé ses services au Real Madrid, mais son salaire pourrait mettre à mal son départ en Espagne.

L’avenir de David Alaba est au centre de l’actualité depuis plusieurs jours. Et pour cause, le président du Bayern Munich a indiqué dimanche qu’il retirait l’offre de prolongation de contrat transmise au défenseur central. « Nous lui avons proposé une très bonne offre que nous estimions juste et extrêmement bonne vu les moments difficiles que nous traversons. Nous avons dit à l'agent de David que nous voulions une réponse d'ici la fin octobre, mais sa réponse n'est arrivée que samedi. Notre directeur sportif Hasan Salihamidzic a ensuite contacté l'agent, qui lui a expliqué que cette offre n'était pas encore bonne et que nous devions en offrir davantage. Nous avons donc décidé de nous retirer complètement, et il n'y a plus d'offre » a déclaré Herbert Hainer. Sous contrat jusqu’en juin 2021, David Alaba aurait de grandes chances de quitter l’Allemagne dans les prochains mois et plusieurs équipes seraient prêtes à sauter sur l’occasion. Le PSG, Manchester City et la Juventus surveilleraient sa situation, mais l’international autrichien privilégierait plutôt un départ vers l’Espagne.

Le Real Madrid réticent à s’offrir Alaba