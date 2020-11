Foot - Mercato

Mercato : À peine arrivé, Cavani est déjà critiqué à Manchester…

Publié le 6 novembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors qu’il connaît des débuts poussifs en Angleterre avec Manchester United, Edinson Cavani n’aurait pas dû être recruté par les Red Devils selon un ancien buteur du club.

Après son départ en juin dernier du PSG, Edinson Cavani a passé l’ensemble de l’été à trouver son prochain club. À 33 ans et en raison de son salaire important, El Matador a peiné à trouver chaussure à son pied certes, mais a fini par s’engager pour l’intégralité de la saison avec une autre en option à Manchester United. Depuis ses débuts, il n’a pas encore été titularisé et n’est entré en jeu qu’à quatre reprises pour une durée maximale de 30 minutes à chacune des fois. Mais quoi qu’il arrive, Cavani n’aurait pas dû être la recrue offensive de Manchester United.

« Ils vont chercher Edinson Cavani qui ne va pas vraiment jouer »