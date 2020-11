Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ n’était pas d’actualité pour ce cadre du Barça !

Publié le 6 novembre 2020 à 4h45 par T.M.

Dernièrement, Marc-André ter Stegen a un peu plus lié son histoire avec le FC Barcelone en prolongeant. L’Allemand a d’ailleurs fait une confidence sur son expérience en Catalogne.

Ce mercredi, Marc-André ter Stegen a soigné son retour avec le FC Barcelone. Enchainant les parades, l’Allemand a permis au club catalan de s’imposer contre le Dynamo Kiev. Après avoir été absent plusieurs semaines à cause d’une blessure, le portier prouve à nouveau à quel point il est important. Cela fait maintenant plusieurs mois que Ter Stegen multiplie les parades pour sauver le Barça. Et cette belle histoire va encore continuer un certain temps. En effet, dernièrement, les Blaugrana ont officialisé la prolongation du joueur de 28 ans jusqu’en 2025.

Ter Stegen ne jure que par le Barça !