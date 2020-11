Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a un plan pour cette opération prioritaire

Publié le 5 novembre 2020 à 20h00 par Th.B.

Pour mener à bien l’opération XXL qu'est le double recrutement de Memphis Depay et d’Eric Garcia, le FC Barcelone prévoirait en amont de dégraisser son effectif avant le mercato hivernal.

À l’occasion du mercato estival, le FC Barcelone a laissé partir certains cadres qu’étaient Luis Suarez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal et Nelson Semedo afin de faire de la place aux recrues hivernales ainsi qu’à Sergiño Dest entre autres. Mais la raison première était financière vu que ces joueurs disposaient tous d’un important salaire. Cependant, alors que Memphis Depay et Eric Garcia étaient des profils appréciés de Ronald Koeman, le FC Barcelone n’a pas été en mesure de satisfaire son nouvel entraîneur, faute de temps et de moyens nécessaires. En janvier, le Barça envisageait de rectifier le tir.

Trois ventes pour faire de la place à Depay et Garcia