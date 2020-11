Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le ton est donné pour l’avenir de Mickaël Cuisance !

Publié le 5 novembre 2020 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 5 novembre 2020 à 14h31

Recruté par l’OM en toute fin de mercato estival, Mickaël Cuisance semble avoir bien pris ses marques au sein du club phocéen. Et le jeune milieu français, prêté par le Bayern Munich, semble d’ailleurs bien parti pour s’inscrire dans la durée au sein du projet McCourt.

Au même titre que Luis Henrique, l’OM a bouclé tardivement le recrutement de Mickaël Cuisance (21 ans) lors du dernier mercato estival. Le jeune milieu de terrain français est arrivé en provenance du Bayern Munich sous la forme d’un prêt avec option d’achat, et il suscite déjà de grands espoirs à l’OM. D’ailleurs, même s’il peine encore à s’imposer comme un titulaire indiscutable sous les ordres d’André Villas-Boas, Cuisance semble très satisfait de son intégration et de ses premières semaines passées au club.

« Content d’être là »

Interrogé en conférence de presse ce jeudi, Mickaël Cuisance a fait le point sur son intégration et sur sa collaboration avec André Villas-Boas à l’OM : « Je me sens super bien, je suis dans de bonnes conditions de travail. Je suis content d'être là. Je sais que je peux faire plus. Le coach me gère car je sors de deux saisons où je n'ai pas trop joué, je lui fais totalement confiance (…) Quand je serai à 100% ? C'est un processus qui va prendre un peu de temps. Après la trêve je pense que je serai au top. Je suis content de la façon comment le coach me gère », indique Cuisance, qui semble donc déjà épanoui à l’OM. Et André Villas-Boas lui a rendu ces compliments…

AVB veut le recruter définitivement