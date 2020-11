Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a pris une décision radicale dans ce dossier chaud !

Publié le 7 novembre 2020 à 1h30 par H.G.

Bien que le FC Barcelone aurait fait d’Eric Garcia sa priorité pour se renforcer en défense centrale, le club catalan serait prêt à s’attaquer à une autre cible s’il lui est impossible de rapatrier son ancien joueur passé par la Masia.

C’était l’un des chantiers prioritaires du FC Barcelone cet été, mais le club catalan n’est pas parvenu à le combler. Face aux absences trop fréquentes de Samuel Umtiti, le club catalan était effectivement annoncé en quête d’un renfort en défense centrale au cours de la dernière session estivale des transferts et aurait ainsi fait d’Eric Garcia sa grande priorité dans cette optique. Seulement voilà, malgré son contrat expirant en juin 2021, Manchester City a fait le choix de retenir son joueur, les Citizens n’étant pas convaincus par les offres du FC Barcelone. Toutefois, malgré cet échec estival, le Barça n’aurait pas abandonné la piste Eric Garcia et souhaiterait revenir à la charge cet hiver, convaincu que Manchester City pourrait ouvrir la porte pour ne pas le perdre gratuitement.

Le Barça cherchera un autre joueur s’il ne peut pas recruter Eric Garcia cet hiver !