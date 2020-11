Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Changement de cap pour Koeman avec Umtiti ?

Publié le 6 novembre 2020 à 19h00 par Th.B.

Régulièrement annoncé sur le départ du FC Barcelone, Samuel Umtiti aurait sa chance s’il revenait en forme de sa blessure selon Ronald Koeman.

Alors qu’il a perdu sa place de titulaire avec Ernesto Valverde et a dû la partager avec Quique Setién, Samuel Umtiti aurait pu ne pas passer l’été au FC Barcelone. En effet, que ce soit Ronald Koeman et surtout les dirigeants blaugrana, la tendance était à une vente du champion du monde tricolore afin d’avoir les fonds nécessaires pour recruter le jeune Eric Garcia de Manchester City. Et alors que Samuel Umtiti dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2023, le défenseur central aurait des chances de jouer un rôle important au FC Barcelone sous Ronald Koeman comme l’entraîneur du Barça l’a assuré ce vendredi.

« Je compterai sur lui »