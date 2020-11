Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay, Garcia... Le Barça a dressé son plan de vol !

Publié le 6 novembre 2020 à 9h00 par A.D.

Pour renforcer son effectif, le FC Barcelone voudrait absolument recruter Memphis Depay et Eric Garcia, tous deux en fin de contrat le 30 juin prochain. Pour mettre toutes les chances de son côté, le club catalan aurait un plan bien ficelé.

A la fin du dernier mercato estival, le FC Barcelone a décidé de révolutionner totalement son effectif. Dans cette optique, l'écurie blaugrana a boucler plusieurs dossiers. En ce qui concerne les départs, Luis Suarez, Ivan Rakitic, Nelson Semedo, Jean-Clair Todibo et Arthur Melo ont pris le large. Dans le sens des arrivées, le Barça s'est attaché les services de Miralem Pjanic et de Sergino Dest. Alors qu'il aurait souhaité recruter davantage, le club catalan aurait été totalement freiné par la crise liée au coronavirus. Pour contrer cet obstacle et pouvoir enfin s'octroyer Memphis Depay et Eric Garcia, la direction du FC Barcelone aurait monté un nouveau plan.

Un plan en deux phases pour Memphis Depay et Eric Garcia ?