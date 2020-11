Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rudi Garcia annonce la couleur dans le dossier Memphis Depay !

Publié le 6 novembre 2020 à 14h00 par G.d.S.S.

Passé proche d’un départ de l’OL pour le FC Barcelone cet été, Memphis Depay figurerait toujours sur les tablettes du club catalan. Mais Rudi Garcia semble très serein sur le sujet…

Au même titre qu’Houssem Aouar et Moussa Dembélé, Memphis Depay a longtemps été annoncé sur le départ au cours du mercato estival. L’attaquant néerlandais faisait partie des grandes priorités de Ronald Koeman au FC Barcelone, mais faute d’accord financier avec l’OL, Depay est finalement resté en Ligue 1. Sous contrat jusqu’en juin prochain, il serait toujours sur les tablettes du Barça dans l’optique du mercato de janvier. Mais envisage-t-il déjà un départ de l’OL cet hiver ? Rudi Garcia a affiché un discours serein à ce sujet.

« Tout le monde à 100% depuis la fin du mercato »