Mercato - Barcelone : Le Barça prépare un grand ménage pour Memphis Depay !

Publié le 6 novembre 2020 à 11h30 par Amadou Diawara

Déterminé à recruter Memphis Depay et Eric Garcia dès le mois de janvier, le Barça compterait sacrifier plusieurs de ses éléments pour se donner les moyens de ses ambitions. Ainsi, Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite, Carles Alena, Junior Firpo, et Samuel Umtiti devraient être poussés vers la sortie au mois de janvier.

Passé totalement à côté de sa saison 2019-2020, le Barça voudrait se révolutionner. Dans cette optique, le club catalan aurait décidé de changer totalement de visage, que ce soit au niveau de la direction ou sur le terrain. En plus de Quique Setién, Eric Abidal et de Josep Bartomeu, qui ont quitté le club, le FC Barcelone s'est également séparé de plusieurs joueurs. Lors du dernier mercato estival, Luis Suarez (Atlético), Ivan Rakitic (FC Séville), Nelson Semedo (Wolverhampton) et Arthur Melo (Juventus), entre autres, ont migré vers d'autres horizons. Toutefois, en ce qui concerne les arrivées, le Barça s'est montré plus timide, puisque seuls Miralem Pjanic, Trincao et Sergino Dest sont venus renforcer l'effectif de Ronald Koeman. La faute à un manque de ressources, notamment à cause de la crise liée au coronavirus. Pour se rattraper, le Barça envisagerait toujours de recruter à la fois Memphis Depay et Eric Garcia. Et pour faire face à ses problèmes de trésorerie, l'écurie blaugrana aurait un plan bien ficelé.

Braithwaite, Firpo et Alena poussés vers la sortie par Depay ?

D'après les indiscrétions de Mundo Deportivo , divulguées ce vendredi matin, le Barça aurait une stratégie en deux phases pour Memphis Depay et Eric Garcia. D'une part, le club catalan voudrait profiter de la situation contractuelle des deux hommes - en fin de contrat le 30 juin - pour boucler leurs arrivées libres dès le mois de janvier. D'autre part, la direction du FC Barcelone voudrait, dans un second temps, négocier avec l'OL et Manchester City pour des transferts lors du mercato hivernal. Mais pour cette deuxième partie du plan, Ronald Koeman serait contraint de renflouer ses caisses au préalable.

Dembélé et Umtiti également visés par Koeman ?