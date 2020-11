Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola pourrait jouer un très mauvais tour au Barça !

Publié le 6 novembre 2020 à 12h00 par A.D.

Alors que le contrat d'Eric Garcia arrivera à terme le 30 juin, le Barça voudrait le recruter dès le mois janvier. Si le joueur serait disposé à retrouver son ancien club, la direction de Manchester City ne devrait pas accepter de négocier un transfert.

Pour étoffer l'effectif de Ronald Koeman, le Barça voudrait s'attaquer à Memphis Depay et Eric Garcia. Alors que les deux hommes seront en fin de contrat le 30 juin, le club catalan aurait mis en place une nouvelle stratégie. En effet, l'écurie blaugrana compterait boucler les arrivées libres de Memphis Depay et d'Eric Garcia pour cet été, avant de tenter de négocier avec l'OL et Manchester City pour un transfert au mois de janvier. Mais en ce qui concerne la pépite espagnole de 19 ans, les Citizens ne devraient même pas discuter.

Pep Guardiola devrait bloquer le départ d'Eric Garcia