Mercato - PSG : Doha prêt à prendre une énorme décision pour Thomas Tuchel ?

Publié le 7 novembre 2020 à 9h45 par La rédaction

Alors qu'aucun entraîneur n'a été licencié en cours de saison au PSG depuis Antoine Kombouaré pour Carlo Ancelotti en 2011, Doha pourrait se résoudre à remercier Thomas Tuchel en cas de nouveau résultat décevant face à Leipzig, fin novembre...

Deux ans et demi après son arrivée sur le banc du PSG, Thomas Tuchel pourrait bien vivre ses dernières semaines en tant qu'entraîneur du club de la capitale. En grande difficulté depuis le début de saison, le technicien allemand ne disposerait plus de beaucoup de crédits au PSG après sa nouvelle défaite sur la pelouse de Leipzig ce mardi pour le compte de la troisième journée de Ligue des Champions. Alors que les relations avec Leonardo sont au point mort, ce dernier n'attendant que le feu vert de Doha pour lui trouver un successeur, Thomas Tuchel pourrait se voir poser un ultimatum au cours des prochaines semaines, et Doha pourrait prendre une décision majeure vis-à-vis de l'ancien entraineur du Borussia Dortmund, à quelques mois de la fin de son contrat...

« Son avenir se jouera sur le match retour contre Leipzig »