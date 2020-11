Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec Pochettino !

Publié le 7 novembre 2020 à 9h15 par Th.B.

Mauricio Pochettino serait une possibilité pour Leonardo concernant la succession de Thomas Tuchel. Et contrairement à ce qui circule dans la presse, le technicien argentin n’aurait pas été contacté par Manchester United. De quoi permettre au PSG de garder espoir dans ce dossier.

Et si Thomas Tuchel vivait ses derniers jours au PSG ? Les résultats du club de la capitale ne sont pas glorieux en ce début de saison, et particulièrement en Ligue des champions, compétition dans laquelle le club s’est hissé jusqu’en finale lors de la dernière édition, mais qui peine cette saison. En effet, lors de ses trois premiers matchs, les hommes de Thomas Tuchel se sont inclinés à deux reprises, face à Manchester United et plus récemment face au RB Leipzig. Selon RMC Sport , l’avenir de l’entraîneur du PSG sera discuté pendant la trêve internationale et Leonardo ne serait à présent plus fermé à l’idée de licencier son coach sous contrat jusqu’en juin prochain. Mais qui pour remplacer Tuchel ?

Pochettino finalement pas contacté par United ?