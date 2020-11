Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Thomas Tuchel, tout est déjà ficelé

Publié le 7 novembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Thomas Tuchel aurait de fortes chances de voir la porte de sortie lui être montrée lors de la trêve internationale. Mais l’entraîneur du PSG aurait déjà tout prévu pour la suite.

Après 2 saisons pleines au PSG, Thomas Tuchel pourrait bien ne pas boucler l’ultime année de son contrat. En effet, l’entraîneur allemand semble être sur la sellette au Paris Saint-Germain, et son avenir serait susceptible de se jouer ce samedi face au Stade Rennais. La raison ? Selon RMC Sport , un rendez-vous au sommet est programmé en interne durant la trêve internationale qui arrive et une grande décision concernant Tuchel pourrait être prise, à savoir un licenciement. Cette option ne serait d’ailleurs plus écartée par Leonardo. Et qu’adviendra-t-il de Tuchel dans ce cas de figure ?

Direction l’Angleterre ?