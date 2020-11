Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel aurait un énorme atout pour son avenir !

Publié le 7 novembre 2020 à 8h15 par A.M.

Sous pression pour son avenir, Thomas Tuchel se sait menacé suite aux résultats du PSG en ce début de saison. Malgré tout, grâce au soutien du vestiaire, il bénéficie d'un atout important.

Ce samedi, le Paris Saint-Germain dispute une rencontre très importante face au Stade Rennais au Parc des Princes avec un effectif décimé. Ce match est crucial pour au moins deux raisons. Tout d'abord, le club breton n'est qu'à trois points du leader parisien au classement, ce qui fait cette rencontre un choc de haut de tableau. Mais surtout, Thomas Tuchel sera attendu au tournant. Et pour cause, le technicien allemand est sur la sellette compte tenu du début de saison du PSG, et il en a conscience. « On ne traverse pas une période où tout est facile, où tout roule tout seul. Ça serait plus facile si on était en tête en Ligue des Champions, mais il faut regarder le contexte. On est premier en Ligue 1. On a perdu un match à Leipzig, mais c'est un demi-finaliste de Ligue des Champions, il y a eu des penalties, un carton rouge... On peut perdre un match en Ligue des champions, mais ce n'est pas la pire situation du monde. C’est difficile, mais on doit trouver des solutions », assurait-il en conférence de presse.

Tuchel toujours soutenu par son vestiaire ?