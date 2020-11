Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une légende du Barça glisse un étrange conseil à Neymar !

Publié le 7 novembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Semblant heureux au PSG, Neymar aurait tout à gagner à signer une prolongation de contrat à Paris selon son compatriote Rivaldo qui a souvent milité pour son retour au FC Barcelone.

Ce n’est plus une surprise. Depuis son départ du FC Barcelone en 2017 et son transfert au PSG, Neymar suscite régulièrement de vives rumeurs dans la presse d’un retour au FC Barcelone. Et Rivaldo, ancien international brésilien et attaquant du Barça , ne se fait jamais prier pour donner son avis sur la question qui est le suivant : revenir en Espagne. Cependant, depuis son transfert avorté en août 2019, Neymar vit pleinement son expérience parisienne et est comme un poisson dans l’eau comme le10sport.com vous le révélait en juillet dernier. Et pour Rivaldo, c’est un signe pour Neymar qui se soit désormais de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022.

Rivaldo demande à Neymar de prolonger à Paris