Mercato - OM : Gignac a donné un sacré coup de main à Eyraud

Publié le 7 novembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Ancien joueur de l’OM, André-Pierre Gignac a donné sa version de l’anecdote déjà bien connue de son rôle dans le transfert de Dario Benedetto en 2019.

André-Pierre Gignac n’est plus un joueur de l’OM depuis 2015 et son départ pour les Tigres de Monterrey. Cependant, l’ex-buteur de l’Olympique de Marseille reste assez proche et au courant de ce qui se passe dans son ancien club. Et comme Dario Benedetto l’avait lui-même assuré la saison passée, Gignac a été un élément important du transfert de l’attaquant argentin à l’été 2019. L’ancien international français raconte pour Téléfoot La Chaîne.

« On en avait discuté »