Mercato - PSG : Thiago Motta idéalement placé pour remplacer Tuchel, mais…

Publié le 7 novembre 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que Thomas Tuchel pourrait ne pas finir la saison au PSG, Thiago Motta pourrait bien prendre la relève. Toutefois, cela pourrait n’être que temporaire. Explications.

Avec la défaite du PSG contre Leipzig, Thomas Tuchel voit plus que jamais le menace s’accentuer au-dessus de lui. Alors que l’Allemand pourrait partir en fin de saison à l’issue de son contrat, il pourrait également être remercié au cours de la saison. Dans cette situation, la question de son successeur est donc sur toutes les lèvres. Qui pourrait venir s’asseoir sur le banc du PSG ? Alors que plusieurs noms sont évoqués, celui de Thiago Motta revient également souvent. Ancien joueur du PSG et désormais entraîneur, l’Italien pourrait donc prendre la relève.

« Il y a un nom qui commencer à circuler, c’est Thiago Motta »